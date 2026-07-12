به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: گشت کویری گردان ۱۲۰ تکاوری انتظامی استان سمنان، حین بازرسی‌های هدفمند در عمق کویر شاهرود، با اشراف اطلاعاتی و رصد دقیق تحرکات باند‌های قاچاق و اشرار مسلح، به یک خودروی وانت مزدا مشکوک شدند.

سردار سیدموسی حسینی افزود: سرنشینان خودرو به محض مشاهده مأموران، متواری شدند و در ادامه تعقیب و مراقبت، قاچاقچیان با استفاده از سلاح‌های جنگی اقدام به تیراندازی به سمت مأموران یگان تکاوری کردند که با واکنش سریع و مقتدرانه پلیس و تبادل آتش متقابل، ۴ شرور به هلاکت رسیدند .

سردار حسینی تصریح کرد: در پاکسازی محل، ۲۸۵ کیلوگرم تریاک و ۴ قبضه سلاح جنگی و شکاری به همراه مقادیر زیادی مهمات کشف شد.