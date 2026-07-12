پخش زنده
امروز: -
شاخص کل بورس با کاهش ۱۲۶ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۵ میلیون و ۵۵ هزار واحد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هموزن هم با کاهش بیش از ۲۷ هزار واحدی در محدوده یک میلیون و ۳۳۸ هزار واحدی قرار گرفت.
همچنین بیش از ۴ هزار و ۴۷۳ میلیارد تومان پول افراد حقیقی از سهام و حق تقدم و صندوقهای سهامی خارج شد.
ارزش معاملات روز یکشنبه به بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان رسید.
در مجموع در بازار روز یکشنبه فروشندگان قویتر بودند و ۱۵ درصد بازار در محدودهی مثبت معامله شد.
بیشترین ورود پول به صندوقهای در آمد ثابت صندوقهای املاک و مستغلات و صندوقهای انرژی بود و در مقابل صندوقهای سهامی بیشترین خروج پول را داشتند.