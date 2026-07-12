به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هواشناسی استان تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد: طی امروز و فردا (۲۱ و ۲۲ تیر) کاهش دما و از سه شنبه (۲۳ تیر) دوباره افزایش نسبی دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

آسمان شهر تهران نیز فردا (۲۲ ‌تیر) صاف و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش باد در بعد از ظهر وزش باد شدید و گرد و خاک با حداقل دمای ۳۰ و حداکثر دمای ۳۸ درجه سانتیگراد و طی ‌سه‌شنبه ( ۲۳ تیر) صاف و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش باد گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک با حداقل دمای ۳۰ و حداکثر دمای ۴۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.