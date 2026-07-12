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مرمت و ساماندهی بافت تاریخی روستای هدف گردشگری قلعهبالای شاهرود آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود گفت: مرمت و ساماندهی بافت تاریخی روستای قلعهبالا با هدف صیانت از ارزشهای معماری بومی، ارتقای کیفیت کالبدی روستا و تقویت زیرساختهای گردشگری، با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام می شود.
سید محمدصادق رضویان افزود: این اقدام در راستای حفاظت از هویت تاریخی روستا، بهسازی معابر و فضاهای عمومی و جلوگیری از فرسودگی و آسیب به عناصر ارزشمند بافت انجام میشود و میتواند زمینه را برای توسعه پایدار گردشگری و افزایش رضایت ساکنان و بازدیدکنندگان فراهم کند.
رضویان با تاکید بر اینکه اجرای این طرح با رویکرد حفظ اصالتهای معماری و هماهنگی با سیمای تاریخی روستا در حال اجرا است، تصریح کرد: تداوم عملیات مرمتی با رعایت دقیق ضوابط میراثفرهنگی و هماهنگی با سیمای تاریخی روستا، از جمله ضرورتهای اصلی برای حفظ جایگاه این روستا در شبکه جهانی گردشگری است
روستای قلعهبالا به عنوان یکی از روستاهای شاخص استان سمنان، به دلیل چشماندازهای طبیعی، معماری پلکانی و بافت ارزشمند و همچنین ظرفیتهای فرهنگی و بومگردی، در فهرست روستاهای منتخب بهترین روستاهای گردشگری جهان قرار گرفته است