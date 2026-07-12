رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از کشف یک تن و ۳۱۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر و روانگردان، دستگیری ۳۴ قاچاقچی و انهدام هفت گروه بزرگ قاچاق مواد افیونی در جریان عملیات‌های یک‌ماهه پلیس در پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ علی عسگری، گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با هنجارشکنان، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ طی یک ماه گذشته موفق به دستگیری ۳۴ قاچاقچی و همچنین ده‌ها خرده‌فروش و توزیع‌کننده مواد مخدر در سطح شهر تهران شدند.

وی افزود: در این عملیات‌ها که با تلاش تیم‌های عملیاتی پایگاه‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر، یگان امداد و کلانتری‌های تابعه پلیس پیشگیری فاتب انجام شد، علاوه بر کشف مقادیر قابل توجهی مواد مخدر، هفت باند بزرگ قاچاق مواد افیونی نیز متلاشی شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ همچنین از جمع‌آوری هفت هزار و ۵۰۰ معتاد متجاهر از سطح معابر پایتخت در مدت اجرای این طرح خبر داد و گفت: این اقدام در راستای ارتقای امنیت، ساماندهی چهره شهر و کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام شده است.

سرهنگ عسگری در پایان تأکید کرد: عوامل پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی خود را برای شناسایی و برخورد با سوداگران مرگ ادامه می‌دهند و طرح «آرامش در شهر» با هدف برقراری نظم و امنیت پایدار، به‌صورت مستمر در سطح پایتخت اجرا خواهد شد.