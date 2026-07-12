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نوزادان نارس از زمان تشخیص مشکلات شبکیه تنها ۴۸ ساعت برای درمان فرصت دارند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فلوشیپ و فوق تخصص شبکیه و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: ۴۸ ساعت طلایی برای غربالگری، تشخیص و درمان نوزادان نارس وجود دارد.
دکتر احسان نامور افزود: نوزادانی که در ۳۴ هفتگی یا کمتر از ان به دنیا آمدهاند با داشتن وزن دو هزار تا دو هزار و پانصد گرم باید غربال و در صورت نیاز درمان شوند.
وی افزود: درمان این نوزادان به صورت تزریق و جراحی با لیزر انجام میشود.
در درمانگاه پوستچی شیراز ، بزرگترین و مجهزترین مرکز درمانی نوزادان نارس بنا شده که سالانه بین ۹ تا ۱۴ هزار نوزاد از سراسر کشور به آن مراجعه میکنند .