به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا سلیمی با اشاره به اینکه انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار می‌شود، گفت: براساس آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌ها با برگه و به صورت مخفیانه برگزار می‌شود ولی برای ثبت آراء از دستگاه مکانیزه استفاده خواهد شد تا خطای انسانی صورت نگیرد.

انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مانند انتخابات هیئت رئیسه مجلس در اجلاسیه سوم برگزار می‌شود لذا برای هر نماینده کارت جداگانه صادر خواهد شد و اعضای هر کمیسیون آراء خود را توسط دستگاه مکانیزه ثبت و سپس برگه کاغذی را در صندوق انداخته و در نهایت شمارش آراء صورت می‌گیرد بنابراین مفاد آیین نامه داخلی کاملا رعایت خواهد شد.

وی افزود: البته این انتخابات مزایایی دارد از جمله اینکه در شمارش آراء خطایی به وجود نخواهد آمد. فرآیند برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس از امروز شروع شده و تا روز سه‌شنبه هفته جاری اعضای هیئت رئیسه هر کمیسیون انتخاب خواهند شد.