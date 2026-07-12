کلاهبردار ۲ هزار میلیاردی و همدستش بازداشت شدند
فرمانده انتظامی استان یزد از دستگیری عاملان کلاهبرداری دو هزار میلیارد ریالی توسط ماموران پلیس شهرستان اشکذر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سردار احمد نگهبان در تشریح این خبر اظهارداشت: در پی دریافت پروندهای مبنی بر کلاهبرداری از شهروندان در اشکذر و فرار متهمان به مقصد نامعلومی، کارآگاهان پلیس آگاهی و اطلاعات شهرستان به بررسی موضوع پرداختند.
وی افزود: ماموران پلیس با تحقیقات شبانه روزی و رصد اطلاعاتی، رد پای کلاهبردار اصلی و همدستش را در حاشیه شهر مشهد شناسایی و با اخذ نیابت قضایی به آن شهر اعزام و هر دو متهم فراری را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان یزد اظهار داشت: متهمان که با مانورهای متقلبانه و به بهانه سرمایه گذاری، ساخت و ساز و پرداخت سود کلان، مبلغ دو هزار میلیارد ریال را از ۴۰ نفراز شهروندان اشکذری کلاهبرداری کرده بودند پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.
سردار نگهبان یادآور شد: شهروندان از اطمینان به افرادی که وعده پرداخت سود کلان و سرمایه گذاری و... را میدهند خودداری کرده و به افراد شیاد و کلاهبردار اعتماد نکنند.