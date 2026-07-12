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مراسم بزرگداشت «آقای شهید ایران» حضرت آیت الله مظاهری از مراجع تقلید و رییس حوزه علمیه اصفهان فردا در اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مراسم بزرگداشت قائد شهید امت اسلام، حضرت آیتاللهالعظمی امام سید علی حسینی خامنهای، فردا دوشنبه از ساعت ۸ تا ۱۰:۳۰ در سالن جدید گلستان شهدای اصفهان برگزار خواهد شد.
حضرت آیت الله مظاهری از مراجع تقلید و رییس حوزه علمیه اصفهان از عموم مردم دعوت کردند در این مراسم شرکت کنند.
همچنین این مراسم با مشارکت حوزه علمیه اصفهان، نمایندگان ولی فقیه در استان و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری اصفهان و استاندار برگزار می شود.
این مراسم با هدف پاسداشت مجاهدتها، خدمات و مکتب قائد شهید امت اسلام و تجدید بیعت با آیتاللهالعظمی سید مجتبی خامنهای (حفظهالله) برگزار میشود.