به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مراسم بزرگداشت قائد شهید امت اسلام، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای، فردا دوشنبه از ساعت ۸ تا ۱۰:۳۰ در سالن جدید گلستان شهدای اصفهان برگزار خواهد شد.

حضرت آیت الله مظاهری از مراجع تقلید و رییس حوزه علمیه اصفهان از عموم مردم دعوت کردند در این مراسم شرکت کنند.

همچنین این مراسم با مشارکت حوزه علمیه اصفهان، نمایندگان ولی فقیه در استان و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری اصفهان و استاندار برگزار می شود.

این مراسم با هدف پاسداشت مجاهدت‌ها، خدمات و مکتب قائد شهید امت اسلام و تجدید بیعت با آیت‌الله‌العظمی سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله) برگزار می‌شود.