به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خراسان‌رضوی، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار مشهد با افزایش ۱۷۰ هزار تومانی قیمت نسبت به ظهر دیروز، ۱۷ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید نیز به ترتیب با یک میلیون تومان افزایش و بدون تغییر قیمت، به ترتیب ۱۷۷ میلیون و ۱۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

هر قطعه نیم سکه بهار آزادی هم بدون تغییر قیمت، ۹۲ میلیون تومان به فروش رسید.

ربع سکه هم بدون تغییر نرخ، ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته شد.

هر گرم نقره عیار ۹۹۵ هم با ۱۰ هزار تومان کاهش قیمت در بازار مشهد ۳۶۰ هزار تومان داد و ستد شد.