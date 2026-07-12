به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حجت‌الاسلام عادل‌پور، امام جمعه خرمشهر، در مراسم بزرگداشت قائد شهید امت در مصلی آبادان، شهادت قائد عظیم الشان را به مردم شریف تسلیت گفت و اظهار داشت: مردم حماسه‌ساز آبادان در کنار ملت ایران اسلامی، برای سوگواری در عزای امام شهید خود گرد هم آمده‌اند.

وی تأکید کرد: این مراسم سوگواری، نه از سر ناامیدی، بلکه نشانی از وفاداری، تجدید میثاق با آرمان‌های امام شهید و بیعت با رهبری حاضر است.

امام جمعه خرمشهر همچنین افزود: حضور مردم در این مراسم، نمایش اقتدار و اراده آنان برای قصاص و انتقام از دشمنان است.

حجت‌الاسلام عادل‌پور خاطرنشان کرد: مسیر تحقق این اراده در دو محور خلاصه می‌شود، نخست، قصاص کامل و شکار تک‌تک جنایتکاران و دوم، انتقام سخت از طریق نابودی کامل رژیم صهیونیستی و اخراج آمریکا از منطقه.