مراسم بزرگداشت قائد امت، تجمعی برای خونخواهی رهبر شهیدمان در آبادان
آبادانی ها بار دیگر اینبار در بزرگداشت امام شهید امت، با آرمانهای انقلاب تجدید میثاق کردند و فریاد خونخواهی سردادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حجتالاسلام عادلپور، امام جمعه خرمشهر، در مراسم بزرگداشت قائد شهید امت در مصلی آبادان، شهادت قائد عظیم الشان را به مردم شریف تسلیت گفت و اظهار داشت: مردم حماسهساز آبادان در کنار ملت ایران اسلامی، برای سوگواری در عزای امام شهید خود گرد هم آمدهاند.
وی تأکید کرد: این مراسم سوگواری، نه از سر ناامیدی، بلکه نشانی از وفاداری، تجدید میثاق با آرمانهای امام شهید و بیعت با رهبری حاضر است.
امام جمعه خرمشهر همچنین افزود: حضور مردم در این مراسم، نمایش اقتدار و اراده آنان برای قصاص و انتقام از دشمنان است.
حجتالاسلام عادلپور خاطرنشان کرد: مسیر تحقق این اراده در دو محور خلاصه میشود، نخست، قصاص کامل و شکار تکتک جنایتکاران و دوم، انتقام سخت از طریق نابودی کامل رژیم صهیونیستی و اخراج آمریکا از منطقه.
مراسم بزرگداشت قائد امت، تجمعی برای خونخواهی رهبر شهیدمان در آبادان مراسم بزرگداشت قائد امت، تجمعی برای خونخواهی رهبر شهیدمان در آبادان مراسم بزرگداشت قائد امت، تجمعی برای خونخواهی رهبر شهیدمان در آبادان مراسم بزرگداشت قائد امت، تجمعی برای خونخواهی رهبر شهیدمان در آبادان مراسم بزرگداشت قائد امت، تجمعی برای خونخواهی رهبر شهیدمان در آبادان مراسم بزرگداشت قائد امت، تجمعی برای خونخواهی رهبر شهیدمان در آبادان مراسم بزرگداشت قائد امت، تجمعی برای خونخواهی رهبر شهیدمان در آبادان مراسم بزرگداشت قائد امت، تجمعی برای خونخواهی رهبر شهیدمان در آبادان مراسم بزرگداشت قائد امت، تجمعی برای خونخواهی رهبر شهیدمان در آبادان مراسم بزرگداشت قائد امت، تجمعی برای خونخواهی رهبر شهیدمان در آبادان مراسم بزرگداشت قائد امت، تجمعی برای خونخواهی رهبر شهیدمان در آبادان مراسم بزرگداشت قائد امت، تجمعی برای خونخواهی رهبر شهیدمان در آبادان مراسم بزرگداشت قائد امت، تجمعی برای خونخواهی رهبر شهیدمان در آبادان مراسم بزرگداشت قائد امت، تجمعی برای خونخواهی رهبر شهیدمان در آبادان مراسم بزرگداشت قائد امت، تجمعی برای خونخواهی رهبر شهیدمان در آبادان مراسم بزرگداشت قائد امت، تجمعی برای خونخواهی رهبر شهیدمان در آبادان