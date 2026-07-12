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اصفهان ۲۰۰ میلیون مترمکعب روانآب را با آبخیزداری مدیریت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان گفت: طرح های آبخیزداری اجراشده در استان امکان استحصال ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب را فراهم کرده وبا طرح های در دست اجرا به ۲۰۰میلیون مترمکعب خواهد رسید.
محمدعلی کاظمی افزود: بر اساس گزارشهای مشترک شرکت آب منطقهای و هواشناسی اصفهان، حجم سیلاب و روانآب سالانه استان حدود ۲ میلیارد متر مکعب است.
وی گفت: نکته مهم این است که برخلاف سدسازی، در آبخیزداری آب را به صورت مستقیم ذخیره نمیکنیم؛ سرعت سیلاب را کاهش میدهیم، رسوبگیری انجام میشود و آب در مسیر طبیعی خود به سفرههای زیرزمینی، قناتها، چاهها و رودخانهها نفوذ میکند.
به گفته مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان در خصوص تاثیر آبخیزداری بر کاهش فرونشست زمین گفت: هرچند اقدامات آبخیزداری و تغذیه سفرهها مثبت است اما به دلیل برداشت بیرویه از چاههای غیرمجاز، با وجود تلاشها در حوزه آبخیزداری، کسریها جبران نمیشود.