به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان گفت: طرح های آبخیزداری اجراشده در استان امکان استحصال ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب را فراهم کرده وبا طرح های در دست اجرا به ۲۰۰میلیون مترمکعب خواهد رسید.

محمدعلی کاظمی افزود: بر اساس گزارش‌های مشترک شرکت آب منطقه‌ای و هواشناسی اصفهان، حجم سیلاب و روان‌آب سالانه استان حدود ۲ میلیارد متر مکعب است.

وی گفت: نکته مهم این است که برخلاف سدسازی، در آبخیزداری آب را به صورت مستقیم ذخیره نمی‌کنیم؛ سرعت سیلاب را کاهش می‌دهیم، رسوب‌گیری انجام می‌شود و آب در مسیر طبیعی خود به سفره‌های زیرزمینی، قنات‌ها، چاه‌ها و رودخانه‌ها نفوذ می‌کند.

به گفته مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان در خصوص تاثیر آبخیزداری بر کاهش فرونشست زمین گفت: هرچند اقدامات آبخیزداری و تغذیه سفره‌ها مثبت است اما به دلیل برداشت بی‌رویه از چاه‌های غیرمجاز، با وجود تلاش‌ها در حوزه آبخیزداری، کسری‌ها جبران نمی‌شود.