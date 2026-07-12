مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد: عملیات اجرایی بیش از سه هزار واحد در تعهد این بنیاد به پایان رسیده و به عنوان مسکن تدریجی به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نادریان زاده گفت: یکی از فعالیت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان و در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، ساخت واحد‌های مسکن بنیاد ساخت است.

وی افزود: در این بخش سه هزار و ۲۶۰ واحد در تعهد بنیاد مسکن بوده که خوشبختانه عملیات اجرایی آنها هم اکنون پایان یافته و در مرحله اسکلت و سقف به عنوان مسکن تدریجی به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ادامه داد: در بخش گروه ساخت نیز ۱۳ هزار قطعه زمین آماده سازی شده که ۱۲ هزار قطعه قرعه کشی و قرارداد آنها با متقاضیان بسته شده و ۶ هزار واحد نیز از این تعداد در حال ساخت است.

در حوزه جوانی جمعیت نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عهده دار آماده سازی و تحویل هشت هزار و ۶۰۰ قطعه زمین است که همه فعالیت‌ها در این حوزه نیز به خوبی در حال اجراست.

پردیس مسکونی شهید رئیسی به عنوان بزرگترین طرح مسکن ویلایی سازی بنیاد مسکن است که ۹۵۷ واحد بنیاد ساخت، ۲ هزار و ۵۰۰ واحد گروه ساخت و پنج هزار زمین طرح جوانی جمعیت دارد.

یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های متقاضیان این مجموعه، زیر ساخت‌های آب و برق است که به گفته مدیرکل بنیاد مسکن در دست اجرا بوده و در بخش آب ۵۰ درصد و در بخش برق هم ۳۰ درصد پیشرفت داشته است.