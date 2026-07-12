«محمدمبین عظیمی» کشتی گیر عنوان‌دار و خوش آتیه کردستانی به اردوی آماده سازی ملی پوشان دعوت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مرحله جدید اردوی تدارکاتی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان ایران با حضور ۲۱ کشتی‌گیر از استان‌های سراسر کشور طی روز‌های ۱۹ لغایت ۲۸ تیرماه به میزبانی تهران و در سالن خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم‌های ملی کشتی فدراسیون برگزار می‌شود.

براین اساس و از سوی پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان ایران، در وزن ۹۲ کیلوگرم و ستاره نوظهور کشتی آزاد کشورمان به این مرحله از اردوی آماده سازی ملی پوشان دعوت شده است.