آیین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان جشنواره سراسری حفظ کل قرآن کریم و مفاهیم مشکات برگزار شد و ۶ نفر به عنوان منتخبان جشنواره حفظ کل و مفاهیم مشکات در بخش آقایان و بانوان معرفی و تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان جشنواره سراسری حفظ کل قرآن کریم و مفاهیم مشکات با حضور جمعی از مسئولان، استادان، قاریان، حافظان و فعالان قرآنی کشور در محل مؤسسه آموزش قرآن مشکات برگزار شد.

در بخشی از این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی محمدی، مدیرعامل مؤسسه قرآنی مشکات، با اشاره به افتتاح فعالیت‌های مؤسسه در ساختمان جدید گفت: این مراسم، نخستین برنامه رسمی است که در این مکان برگزار می‌شود و به لطف خدا طی هفته‌های گذشته کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی قرآن نیز در این مجموعه آغاز شده است. راه‌اندازی این مرکز با حمایت‌ها و پیگیری‌های حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرضا تقوی، رئیس شورای سیاستگذاری مؤسسه قرآنی مشکات، محقق شد.

محمدی درباره جشنواره قرآنی مشکات گفت: در این دوره بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ حافظ کل قرآن از سراسر کشور در مسابقات حضور یافتند و رقابتی علمی و فشرده‌ای را پشت سر گذاشتند. داوری این مسابقات با حضور جمعی از اساتید برجسته حفظ قرآن و با مسئولیت محمدمهدی بحرالعلوم، دبیر ستاد راهبری حفظ قرآن جمهوری اسلامی ایران، انجام شد.

مدیرعامل مؤسسه قرآنی مشکات با اشاره به شرایط کشور در ماه‌های اخیر اظهار کرد: برنامه‌ریزی ما برگزاری آیینی باشکوه، مشابه دوره‌های گذشته بود، اما شرایط ایجادشده بر اثر اقدامات خصمانه دشمنان ملت ایران، امکان برگزاری مراسمی در ابعاد پیش‌بینی‌شده را فراهم نکرد. با این حال تلاش کردیم اختتامیه جشنواره در فضایی صمیمی و در شأن قهرمانان قرآنی کشور برگزار شود.

مدیرعامل مؤسسه قرآنی مشکات به فعالیت‌های آموزشی این مؤسسه اشاره کرد و گفت: مؤسسه مشکات در کنار برگزاری مسابقات ملی و بین‌المللی، در حوزه آموزش نیز فعال است و قرآن‌پژوهان ضمن حفظ کل، دروس کارشناسی علوم قرآن و حدیث را فرا می‌گیرند و موفق به دریافت مدرک رسمی از وزارت علوم می‌شوند.

وی افزود: بسیاری از دانش‌آموختگان این مؤسسه در آزمون‌های کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث رتبه‌های ممتاز کسب کرده‌اند و این موفقیت‌ها نشان‌دهنده ظرفیت بالای آموزشی مؤسسه است.

محمدی با تأکید بر مردمی بودن مؤسسه قرآنی مشکات تصریح کرد: این مؤسسه بدون برخورداری از کمک‌های مستقیم دولتی اداره می‌شود و با اتکا به حمایت‌های مردمی و تلاش خادمان قرآن، برنامه‌های آموزشی و مسابقاتی خود را دنبال می‌کند.

محمدی در پایان گفت: مؤسسه قرآنی مشکات تلاش دارد با بهره‌گیری از روش‌های نوین آموزشی و برگزاری رویداد‌های متنوع، زمینه انس هرچه بیشتر علاقه‌مندان به قرآن را فراهم کند.

در بخش دیگری از این برنامه منتخبان جشنواره حفظ کل و مفاهیم مشکات در بخش آقایان و بانوان معرفی و تجلیل شدند. در این بخش امیرحسین عطارزاده از یزد، مهدی برنده از همدان، سپهر زارع تیموری از تهران، حدیث نظری از اصفهان، نرگس مولایی از زنجان و ثنا نظری از اصفهان به عنوان نفرات برتر هر دو بخش آقایان و بانوان معرفی شدند.

در این دوره اساتیدی همچون محمدمهدی بحرالعلوم، در بخش حُسن حفظ و وقف و ابتدا، مهدی غلام‌نژاد، در بخش تجوید و محمدحسین سعیدیان، در بخش صوت و لحن در گروه آقایان و اساتیدی همچون زهرا صریحی‌نژاد در بخش حفظ و وقف و ابتدا، هاجر اسوار در بخش صوت و لحن و مرضیه دیانی در بخش تجوید مسئولیت داوری را برعهده داشتند.

جشنواره سراسری حفظ کل قرآن و مفاهیم مشکات با هدف ترویج فرهنگ انس با قرآن، تعمیق مفاهیم آیات الهی و شناسایی و حمایت از حافظان ممتاز کشور برگزار شد و زمینه‌ای برای رقابت علمی و معنوی حافظان قرآن در سطح ملی فراهم کرد.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرضا تقوی، رئیس شورای سیاستگذاری مؤسسه قرآنی مشکات، آیت‌الله محسن کازرونی، رئیس هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی (ره) و نماینده ولی‌فقیه در این نهاد، مهدی امیری اصفهانی، معاون سیاسی ـ امنیتی دادستان کل کشور، زهرا سعیدی مبارکه، نماینده مجلس، حجت‌الاسلام والمسلمین آصف الحسینی، رئیس دادگاه انقلاب استان البرز، رضا زینی‌وند، مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش و جمعی از اساتید، قضات، مسئولان، روحانیان و خانواده‌های قرآنی حضور داشتند.