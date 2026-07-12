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دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی با تأکید بر جایگاه شرعی، اجتماعی و قانونی حجاب، خواستار توجه جدیتر مردم و دستگاهها به این موضوع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حجتالاسلام شهریاری دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان با اشاره به ۲۱ تیر روز ملی عفاف و حجاب گفت: موضوع عفاف و حجاب در تاریخ معاصر و اسلام وجود داشته است، کلید کشف حجاب در معاصر از سفر رضاخان به سمت ترکیه آغاز شد و تصمیم گرفت مثل این کشور باشد که مردم به این امر اعتراض و تجمعات کردند.
وی با بیان اینکه حجاب یک واجب شرعی، عقلی و سیاسی است، زیرا دشمن از طریق کم رنگ کردن آن آن قصد ضربه زدن به دین را دارد، افزود: عفاف نیز هم واجب بر زن و هم آقایان است و حجاب نیز فصلبندی دارد که برترین آن چادر است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی گفت: حجاب یک مرز اجتماعی و نماد و هویت اسلامی است و یک راهبرد و اولین خط دفاعی است که اگر به آن بی توجهی شود آسیبهای فراوانی به دنبال دارد.
حجتالاسلام شهریاری افزود: توجه به عفاف و حجاب در دستگاههای اجرایی دنبال میشود و رعایت این امر وظیفهای برای افراد شاغل است.
وی گفت: در بازار نیز اصناف باید به این موضوع اهمیت و تذکر بدهند و مردم نیز خودشان باید پای کار باشند و با آموزشهایی که از سمت اداره ما داده میشود رسالت امر به معروف و نهی از منکر را به شکل درست اجرا کنند.
وی گفت: قانون عفاف و حجاب داریم و کشف حجاب یک جرم است که برای برخورد با بی حجابی باید همه پای کار باشند و از مبدا باید پوششها بر اساس دستورالعمل اسلامی باشد.