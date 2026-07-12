امام جمعه بابلسر گفت: بزرگداشت واقعی رهبر شهید، شناخت و عمل به مکتب ایشان است و تداوم این مسیر، عزت و سربلندی ملت ایران را تضمین می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجت‌الاسلام محمد اسماعیل قلی‌پور در مراسم گرامیداشت قائد شهید امت، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای در مسجد صاحب‌الزمان (عج) ایزدشهر، با استناد به آیه «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ» اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی از برجسته‌ترین مصادیق این آیه بود که از دوران نوجوانی تا آخرین لحظه عمر، با اخلاص، روحیه جهادی و استقامت در مسیر دفاع از اسلام و انقلاب گام برداشت.

وی با مرور بخش‌هایی از زندگی رهبر شهید، از مبارزات پیش از انقلاب، زندان، تبعید، حضور در کنار امام خمینی (ره)، همراهی با رزمندگان دوران دفاع مقدس و هدایت انقلاب اسلامی پس از رحلت امام راحل یاد کرد و افزود: عزت، اقتدار و عظمت امروز جمهوری اسلامی ایران، حاصل رهبری حکیمانه و ایستادگی ایشان است.

امام جمعه بابلسر با بیان اینکه بهترین شیوه بزرگداشت رهبر شهید، ادامه دادن مسیر و مکتب اوست، تصریح کرد: همان‌گونه که ایشان بر تبیین مکتب امام خمینی (ره) تأکید داشتند و از مکتب شهید سلیمانی سخن گفتند، امروز نیز باید مکتب رهبر شهید را شناخت و در زندگی فردی و اجتماعی به آن عمل کرد.

حجت الاسلام قلی‌پور، خدامحوری، خداباوری و توکل به وعده‌های الهی را نخستین ویژگی مکتب رهبر شهید عنوان کرد و گفت: ایشان در سخت‌ترین شرایط نیز ملت را به امید، مقاومت و اعتماد به نصرت الهی دعوت می‌کرد.

وی تکلیف‌مداری همراه با روحیه جهادی را از دیگر ارکان این مکتب دانست و افزود: رهبر شهید همواره بر انجام وظیفه الهی تأکید داشت و نتیجه را به خداوند واگذار می‌کرد.

امام جمعه بابلسر، مردم‌سالاری دینی را سومین ویژگی مکتب رهبر شهید برشمرد و اظهار کرد: ایشان مردم را بزرگ‌ترین سرمایه انقلاب می‌دانست و باور داشت هر جا مردم در صحنه حضور داشته باشند، مشکلات کشور برطرف خواهد شد.

وی حضور گسترده مردم در آیین‌های بزرگداشت رهبر شهید را نشانه پیوند عمیق ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و گفت: این حضور جلوه‌ای از وفاداری مردم به انقلاب، ولایت و فرهنگ ایثار است.

حجت الاسلام قلی‌پور همچنین استکبارستیزی، فرهنگ مقاومت، روحیه شهادت‌طلبی و اطاعت از ولایت را از دیگر مؤلفه‌های مکتب رهبر شهید عنوان کرد و تأکید کرد: ملت ایران هرگز در برابر زورگویی و زیاده‌خواهی دشمنان عقب‌نشینی نخواهد کرد و مسیر امام راحل، رهبر شهید و شهدای انقلاب اسلامی با قدرت ادامه خواهد یافت.