امام جمعه موقت تهران گفت:تشییع قائد شهید امت، پیام تجدید بیعت ملت با ولایت، اقتدار و وحدت ملی ،تقویت جبهه مقاومت و شکست دشمنان را به جهانیان مخابره کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛امام جمعه موقت تهران در مراسم بزرگداشت آقای شهید ایران در مصلی الغدیر خرم‌آباد گفت:انتقام خون قائد شهید امت یک شعار احساسی و مقطعی نیست و این شعار مبانی قرآنی، روایی، فقهی و حقوقی دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیداحمد خاتمی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره انتقام الهی از مجرمان افزود: خداوند در قرآن وعده داده است که از مجرمان انتقام خواهد گرفت و این وعده الهی، وعده‌ای تخلف‌ناپذیر است.

آیت الله خاتمی با اشاره به روایات مربوط به قیام حضرت ولی‌عصر(عج) بیان کرد: شعار «یا لثارات الحسین» بیانگر استمرار مسیر عدالت‌خواهی و مقابله با ظلم است.

عضو فقهای شورای نگهبان گفت: مراسم بزرگداشت آقای شهید ایران تجدید بیعت با آرمان‌های شهدا، حفظ وحدت و انسجام حول محور ولایت است.

امام جمعه موقت تهران گفت: حضور حماسی و باشکوه مردم ولایی در مراسم بزرگداشت رهبر شهید، جلوه‌ای از وحدت ملی و اقتدار ،پشتیبانی از ولایت فقیه ،ضامن عزت ، امنیت وپیشرفت ایران اسلامی،تقویت جبهه مقاومت و شکست جنگ روانی دشمن است.

عضو فقهای شورای نگهبان با قدردانی از مردم ولایت‌مدار لرستان ، حضور پرشور آنان در مراسم‌های وداع و تشییع رهبر شهید امت را نشانه‌ی ایمان، بصیرت و وفاداری به انقلاب اسلامی دانست و گفت: مردم لرستان همواره در بزنگاه‌های تاریخی در صف نخست دفاع از اسلام، انقلاب و ولایت قرار داشته‌اند و امروزه هم با همان روحیه حسینی و عاشورایی، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های امام شهید و ولایت فقیه به نمایش گذاشتند.

آیت‌الله خاتمی همچنین حضور گسترده مردم در آیین‌های تشییع و بزرگداشت قائد شهید امت را عامل تقویت روحیه جبهه ی مقاومت دانست و بیان کرد: این حضور باشکوه، پیام روشنی برای دشمنان اسلام و انقلاب داشت و نشان داد ملت ایران در دفاع از ارزش‌های دینی، استقلال کشور و خون شهیدان، متحد، مقاوم و استوار ایستاده است.