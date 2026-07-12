به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد آیینی در تشریح برنامه های تحولی این منطقه، گردشگری خانوادگی را گام نخست خواند و گفت: مسیر میدان فردوسی تا عمارت بلدیه به عنوان کریدور تاریخی-فرهنگی طراحی شده تا خانواده ها بتوانند در یک بازدید منسجم، از گنجینه های کمتر دیده شده تهران دیدن کنند.

وی افزود: موزه عبرت، خانه اتحادیه، موزه بانک ملی و دیگر بناهای شاخص این مسیر، هر کدام روایتگری از هویت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پایتخت در دوره‌های مختلف هستند.

شهردار منطقه ۱۲ اظهار کرد: تسهیلات ویژه برای خانواده ها، راویان حرفه ای و زمانبندی مناسب، از امتیازهای این تور محسوب میشود که قرار است در ۲۳ مرداد، همزمان با اول ربیع الاول، کلید بخورد.

شهردار منطقه ۱۲، دومین محور گردشگری را با عنوان «راهیان انقلاب» معرفی کرد و اظهار داشت: این تور با هدف آشنایی نسل جوان با اماکنی که در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی نقش کلیدی داشتند، طراحی شده است و به عنوان مثال می توان به میدان شهدا ، مدرسه رفاه و مدرسه علوی که هر کدام خاطره های ماندگاری از مبارزات مردم دارند، اشاره کرد.

آیینی با اشاره به ظرفیتهای محلی ادامه داد: برای جذب حداکثری شهروندان، از شبکه سرای محلات و فرهنگسراهای منطقه استفاده خواهیم کرد تا ثبت نام ها به صورت فراگیر و عادلانه انجام شود.

وی زمان نخستین تور راهیان انقلاب را ۴ مرداد اعلام و تصریح کرد که این برنامه با همکاری راویان و کارشناسان تاریخی همراه خواهد بود تا روایتی مستند و جذاب برای شرکت کنندگان ارائه شود.

آیینی در بخش دیگری از سخنان خود، به چشم انداز گردشگری شبانه در منطقه ۱۲ پرداخت و از تصمیم برای احیای خیابان لاله زار به عنوان «گذر هنر» سخن گفت و افزود: نخستین گام این طرح، برگزاری آیین تعزیه در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۲ مرداد است که با استقبال هنرمندان و گروههای مطرح این حوزه همراه شده و امیدواریم سرآغازی برای رونق شبهای فرهنگی پایتخت باشد.