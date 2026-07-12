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معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست، با بیان اینکه تالابهای کشور از کوهستانی تا ساحلی تنوع گستردهای دارند، اعلام کرد تاکنون حقابه زیستمحیطی حدود ۵۰ تالاب بهصورت رسمی محاسبه و به وزارت نیرو ابلاغ شده است.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، احمدرضا لاهیجانزاده، معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ایران با برخورداری از بیش از چهار میلیون هکتار تالاب، از تنوع قابل توجهی در اکوسیستمهای آبی برخوردار است و این تالابها از نظر جغرافیایی شامل تالابهای کوهستانی، کویری، ساحلی، رودخانهای و دشتهای سیلابی میشوند.
وی با اشاره به منابع تأمین آب تالابهای کشور افزود: بخشی از تالابها بهطور طبیعی از بارشهای فصلی و روانآبها تغذیه میشوند و در سالهایی که بارندگی کاهش مییابد، با افت سطح آب و خشکی مواجه خواهند شد. در مقابل، تالابهایی که در پاییندست رودخانهها و سدها قرار دارند، برای تداوم حیات خود نیازمند دریافت حقابه زیستمحیطی هستند.
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: تاکنون برای حدود ۵۰ تالاب کشور حقابه زیستمحیطی بهصورت رسمی تعیین و به وزارت نیرو ابلاغ شده است. این حقابهها بر اساس شرایط نرمال و همچنین دورههای کمآبی محاسبه شده و میزان آب مورد نیاز هر تالاب بهصورت دقیق مشخص شده است.
لاهیجانزاده با اشاره به شرایط تالاب هامون گفت: این تالاب از جمله تالابهای فرامرزی کشور است و بخش مهمی از تأمین آب آن به اجرای تعهدات کشور افغانستان در زمینه رهاسازی حقابه رود هیرمند وابسته است.
وی در ادامه به وضعیت تالاب پریشان در استان فارس اشاره کرد و گفت: این تالاب یکی از بحرانیترین تالابهای کشور به شمار میرود. حفر صدها حلقه چاه، بهویژه چاههای غیرمجاز در اطراف تالاب، موجب افت شدید منابع آب زیرزمینی و از بین رفتن شرایط طبیعی آن شده است.
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: برآوردها نشان میدهد بیش از ۴۹۰ حلقه چاه غیرمجاز در محدوده تالاب پریشان وجود دارد و احیای این تالاب بدون مسدود کردن چاههای غیرمجاز، کنترل برداشت از چاههای مجاز و اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی امکانپذیر نخواهد بود.
وی همچنین درباره تالاب گاوخونی اظهار داشت: با آغاز مجدد رهاسازی آب به سمت این تالاب، لازم است حداقل ۲۵ میلیون مترمکعب آب برای حفظ شرایط زیستمحیطی آن اختصاص یابد تا روند احیای تالاب با جدیت دنبال شود.
لاهیجانزاده در ادامه به وضعیت تالاب جازموریان اشاره کرد و گفت: این تالاب نیز از جمله زیستبومهای مهم کشور در کنترل گرد و غبار محسوب میشود. برای احیای آن، لایروبی مسیرهای ورودی آب و تأمین حقابه از حوزه جیرفت ضروری است؛ اقدامی که در گذشته انجام میشد اما در سالهای اخیر با محدودیتهایی مواجه شده است.
وی هشدار داد: هر زمان تالاب جازموریان خشک میشود، به یکی از مهمترین کانونهای تولید گرد و غبار در مرکز و جنوب شرق کشور تبدیل میشود و آثار آن فراتر از محدوده استانهای همجوار خواهد بود.
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اهمیت تالاب هامون نیز گفت: این تالاب علاوه بر ارزشهای اکولوژیک، یکی از مهمترین کانونهای مدیریت گرد و غبار در شرق کشور است و تأمین حقابه آن نقش مهمی در کاهش ریزگردها و حفظ معیشت ساکنان منطقه دارد.
وی در پایان درباره وضعیت سایر تالابهای کشور اظهار کرد: خوشبختانه برخی تالابها از جمله هورالعظیم، شادگان و تعدادی از تالابهای استان فارس در شرایط نسبتاً مطلوبی قرار دارند و در مقایسه با سالهای گذشته وضعیت مناسبتری را تجربه میکنند، هرچند حفاظت از این زیستبومهای ارزشمند نیازمند مدیریت مستمر منابع آب، اجرای کامل حقابههای زیستمحیطی و همکاری دستگاههای مسئول است.