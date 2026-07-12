به علت توسعه شبکه گاز رسانی جدید، گاز مشترکان کوی سادات اهواز فردا ۲۲ تیر ماه قطع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شرکت گاز استان اعلام کرد: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز کوی سادات، خیابان‌های انتهای خیابان ۶۰ متری و کوچه‌های فرعی در روز دوشنبه ۲۲ تیرماه از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ همان روز قطع خواهد شد.

در این اطلاعیه از مشترکان این منطقه درخواست شده است در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.