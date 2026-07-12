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رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی فارس از راهاندازی سامانه فواد ۱۲۸ (فوریتهای اداری) در استان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی فارس از راهاندازی سامانه فواد ۱۲۸ (فوریتهای اداری) در استان خبر داد و گفت: این سامانه با هدف صیانت از حقوق شهروندان، ارتقای پاسخگویی دستگاههای اجرایی و افزایش رضایتمندی مردم از خدمات دولتی راهاندازی شده است.
محسن پاپری در نخستین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان فارس در سال ۱۴۰۵ افزود: بر اساس تکالیف قانونی و در راستای اجرای سیاستهای دولت، تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند حقوق اربابرجوع را رعایت کرده و خدمات مطلوب، شفاف و پاسخگو به مردم ارائه دهند.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه فواد ۱۲۸ در فارس افزود: شهروندانی که در مراجعه به ادارات و دستگاههای اجرایی با مشکلاتی نظیر عدم پاسخگویی مناسب، راهنمایی نادرست، تأخیر در انجام امور یا سایر تخلفات اداری مواجه شوند، میتوانند از طریق شماره ۱۲۸ شکایت یا گزارش خود را ثبت کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی فارس ادامه داد: پس از ثبت گزارش، موضوع در بالاترین سطح دستگاه اجرایی مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و فرآیند رسیدگی نیز از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور پیگیری خواهد شد تا حقوق مردم بهصورت دقیق استیفا شود.
پاپری با بیان اینکه سامانه فواد ۱۲۸ به صورت شبانهروزی فعال است، گفت: برای اجرای مطلوب این طرح، دورههای آموزشی و جلسات توجیهی ویژه مدیران، معاونان و کارکنان دستگاههای اجرایی استان برگزار شده است.
وی راهاندازی این سامانه را گامی مؤثر در جهت افزایش شفافیت، بهبود کیفیت خدمات عمومی و تقویت ارتباط میان مردم و دولت دانست و افزود: انتظار میرود با مشارکت شهروندان و همکاری دستگاههای اجرایی، زمینه ارتقای سلامت نظام اداری و افزایش اعتماد عمومی بیش از پیش فراهم شود.