به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،تیم‌ملی والیبال نشسته بانوان که با نام "شهیده صفیه علی‌قورچی" و با پیراهنی منحصر‌به‌فرد که منقش به پرچم سه رنگ کشورمان است در رقابت‌های قهرمانی جهان در حالی در دومین دیدار به مصاف تیم کنیا رفت که برای اولین بار در مقابل این تیم قرار می‌گرفت.

پیش از این قرار بود این دیدار روز گذشته برگزار شود که به دلیل شرایط نامساعد جوی این دیدار با یک روز تأخیر برگزار شد.

ترکیب اصلی تیم ملی بانوان کشورمان در برابر کنیا متشکل از زهرا نجاتی عارف، فاطمه عباسی، فرزانه حیدری، باور خلیل زاده، زینب ملکی، فاطمه جهانی و لیبرو مهری فلاحی

بود که

در ست‌های اول ۲۵ بر ۲۱ به سود کنیا، دوم ۲۵ بر ۸ به سود ملی پوشان ایران، ست سوم با نتیجه ۲۵ بر ۷ و در نهایت در ست چهارم ۲۵ بر ۱۶ و در نهایت با نتیجه ۳ بر ۱ مقتدرانه برابر کنیا پیروز شد و با روحیه‌ای جنگنده و با خط و نشون کشیدن برای حریفان برای بازی‌های بعد آماده می‌شوند.

تیم‌ملی بانوان ایران در گروه یک مسابقات با تیم‌های های چین، روآندا و کنیا هم‌گروه هستند که برنامه مرحله گروهی در ادامه به شرح زیر است:

روز سوم دوشنبه ۲۲ تیر ماه

تیم‌ملی والیبال نشسته بانوان ایران _ چین

ساعت ۱۷ به وقت ایران در این رقابت‌ها تیم‌های اول و دوم سهمیه حضور در پارالمپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس را کسب خواهند کرد.