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اسناد نظامی رژیم صهیونی که به مناسبت بیستمین سالگرد جنگ ژوئیه ۲۰۰۶ (تیر ۱۳۸۵) از حالت محرمانه خارج شده است، جزئیاتی را درباره تصمیمات میدانی و عملیاتی گرفته شده از سوی فرماندهان این رژیم طی آن جنگ فاش کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وبگاه آرتی عربی، بر اساس این اسناد که از سوی آرشیو ارتش و ستاد کل نیروهای مسلح اسرائیل منتشر شده است، آمادگیهای قبلی برای مدیریت عملیاتهای همزمان در لبنان و نوار غزه وجود داشته است.
این در حالی است که اسارت دو سرباز اسرائیلی در منطقه «زرعیت» جرقهای بود که این رویارویی را شعلهور کرد.
پیش از آنکه کابینه امنیتی اسرائیل تصمیم بگیرد عملیات زمینی را با پشتیبانی هوایی و دریایی به سمت رودخانه لیتانی گسترش دهد، این اسناد شامل دستوراتی مبنی بر اجرای حملات هوایی گسترده به جنوب لبنان بود، با این هدف که شلیک موشکها را کاهش و فشار بر حزب الله را افزایش دهد.
انتشار این اسناد در زمانی صورت میگیرد که پرونده لبنان و اسرائیل شاهد تحرکات امنیتی و سیاسی جدیدی است و از گفتوگوهای پیشرو در رم و ترتیبات لازم برای اجرای تفاهمات امنیتی میان دو طرف سخن به میان میآید.