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هدف از صرفهجویی در مصرف انرژی، بهرهبرداری بهینه از برق و سایر منابع است تا در عین برآورده شدن نیازهای روزمره، از مصرف اضافی جلوگیری شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، بر اساس اعلام دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان شرکت توانیر، ساعات اوج بار شبکه برق از ۱۲ تا ۱۷ و ۱۹ تا ۲۳ اعلام شده و مشترکان در این ساعات با کنترل مصرف لوازم پرمصرف برقی میتوانند کمک شایانی به شبکه داشته باشند
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان همدان با قدردانی از مشترکان و همکاری در کاهش ۵ درصدی مصرف برق از ابتدای سال تاکنون گفت: رعایت نکاتی مانند استفاده از نور روز، تنظیم کولرهای گازی روی ۲۵ درجه و کولرهای آبی روی دور کند به همکاری خود با این شرکت ادامه دهند و با تداوم صرفهجویی، رعایت الگوی مصرف و همراهی همیشگی خود، صنعت برق را در تأمین برق پایدار برای همه هموطنان یاری کنند.
مرادی افزود: با همدلی و مشارکت جمعی، میتوانیم تابستانی با کمترین محدودیت و بیشترین پایداری شبکه برق را پشت سر بگذاریم.
شرکت توانیر اعلام کرده است در صورت نیاز؛ اطلاعرسانی مربوط به خاموشیهای با برنامه و اضطراری (جاری) صرفاً از طریق درگاههای رسمی زیر انجام خواهد شد:
اپلیکیشن «برق من»
وبسایت رسمی شرکتهای توزیع نیروی برق
بازوی (Bot) «برق من» در پیامرسان «بله»
کدهای دستوری USSD (در استانهایی که زیرساخت فنی آن فراهم است)
نوتیفیکیشن اپلیکیشن «برق من» در پلتفرم «بله»
از مشترکان گرامی درخواست میشود برای اطلاع از برنامه خاموشیها، تنها از طریق شناسه قبض یا شماره تلفن همراه در درگاههای رسمی فوق استعلام کنند و از توجه به اخبار و اطلاعات منتشر شده در منابع غیررسمی خودداری کنند.