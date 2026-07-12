کارشناس هواشناسی استان خراسان‌رضوی با اشاره به آغاز روند افزایش دمای هوا در این استان از فردا، گفت: روز‌های پایانی هفته جاری در غالب نقاط استان دمای روزانه به ۴۰ درجه می‌رسد.

زهرا مبشری نسب در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان‌رضوی، افزود: بر اساس تحلیل آخرین داده‌ها و مدل‌های هواشناسی، تا پایان هفته جاری افزایش سرعت وزش باد پدیده جوی غالب در سطح استان است که به ویژه طی امروز و فردا وزش باد گاهی شدید همراه با گردوخاک، کاهش کیفیت هوا با احتمال بروز خسارت پیش بینی می‌شود.

وی افزود: از نظر دمایی، از فردا روند افزایش دمای هوا و ماندگاری هوای گرم در سطح استان تا پایان هفته روی می‌دهد؛ به طوری که روز‌های پایانی هفته جاری در غالب نقاط استان دمای روزانه به ۴۰ درجه سلسیوس و در نواحی گرمسیر به بیش از ۴۵ درجه سلسیوس می‌رسد.

کارشناس هواشناسی استان خراسان‌رضوی ادامه داد: همچنین امروز بعدازظهر در شمال غرب استان احتمال رگبار باران وجود دارد.

وی گفت: دمای مشهد مقدس امروز در گرم‌ترین زمان به ۳۶ درجه می‌رسد. امشب نیز دمای مشهد به ۲۸ درجه سانتیگراد می‌رسد.

مبشری نسب افزود: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین ۲۵ تا ۳۸ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.