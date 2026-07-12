به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، یاسر جعفری، مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران از برگزاری مسابقه معماری شهرداری تهران با محوریت دو پروژه «پلازای ایستگاه متروی امام حسین (ع)» و «هم‌رَس‌گاه پایانه کاوه» خبر داد و گفت: این مسابقات با هدف ارتقاء کیفیت معماری، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان حرفه‌ای و دستیابی به راهکار‌های خلاقانه برای بازآفرینی فضا‌های عمومی و حمل‌ونقل شهری برگزار شد.

جعفری افزود: در این دوره، دو پروژه شامل «طراحی یکپارچه درگاه شهری و پلازای ایستگاه متروی امام حسین (ع)» و «طراحی هم‌رَس‌گاه پایانه کاوه» به مسابقه گذاشته شد تا با مشارکت معماران و شهرسازان، بهترین طرح‌ها برای ارتقاء کیفیت فضا‌های عمومی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل پایتخت استخراج شود.

وی با بیان اینکه فرآیند ارزیابی و داوری آثار با حضور نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، طی دو روز در ساختمان بلدیه برگزار شد، گفت: هیات داوران متشکل از پنج تن از استادان برجسته دانشگاهی و صاحب‌نظران جامعه حرفه‌ای برای هر پروژه، آثار را بر اساس شاخص‌های تخصصی مورد ارزیابی قرار دادند.

جعفری افزود: در این بخش از مسابقه، ۱۰ گروه ثبت‌نام کردند که ۹ اثر به مرحله داوری راه یافت. در نهایت پس از بررسی‌های تخصصی با داوری محمد رضا حافظی، حسین شیخ زین الدین، بهروز منصوری، مروارید قاسمی و کوروش حاجی زاده، سه اثر برتر انتخاب شدند و یک اثر نیز شایسته تقدیر شناخته شد. آثار منتخب به ترتیب مصطفی امیدبخش رتبه اول، امیر قاسم پور و سمانه قاسم پور رتبه دوم، مسعود حاتمی رتبه سوم و شیوا آراسته عنوان اثر شایسته تقدیر را کسب کردند.

وی با اشاره به دومین محور مسابقه اظهار کرد: پروژه «هم‌رَس‌گاه پایانه کاوه» با رویکرد بازتعریف یکی از زیرساخت‌های مهم حمل‌ونقل عمومی شهر طراحی شده است. رویکردی که در آن پایانه اتوبوس‌رانی از یک فضای صرفا عملکردی به محیطی چندعملکردی، پویا و تعامل‌پذیر برای شهروندان تبدیل می‌شود.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران در پایان با اشاره به اهمیت برگزاری این مسابقات، گفت: شهردار تهران ضمن استقبال از اتخاذ چنین رویکردی در معاونت شهرسازی و معماری، از نمایشگاه آثار ارسال شده به این مسابقات بازدید کرد و آثار منتخب این مسابقه را مورد بررسی قرار داد.