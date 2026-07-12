فرمانده انتظامی شهرستان ری از شناسایی و دستگیری دو سارق حرفه‌ای و مال‌خر قطعات خودرو خبر داد که در جریان تحقیقات به بیش از ۱۰۰ فقره سرقت اعتراف کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین مافی فرمانده انتظامی شهرستان ری اظهار کرد: درپی ادامه تحقیقات از سارقان حرفه ای لوازم و قطعات خودرو با ۱۵ شاکی و اعتراف به بیش از ۱۰۰ فقره سرقت، کارآگاهان پلیس در بیستم تیر ماه سال جاری هویت و مشخصات سارق و مالخر حرفه‌ای سرقت لوازم و محتویات خودرو شناسایی کردند.

وی افزود: با تلاش شبانه روزی و انجام اقدامات اطلاعاتی،سرانجام مخفیگاه متهم را در محدوده شهرری شناسایی کردند و پس از انجام هماهنگی های لازم با مراجع قضائی تیم های عملیات پلیس آگاهی به محل اعزام شدند.

سرهنگ مافی بیان داشت: با حضور ماموران در محل با انجام چند عملیات همزمان و ضربتی سارقان را که ۲ نفر بودند در مخفیگاهشان دستگیر و به مقر پلیس منتقل نمودند،ماموران نیز تحقیقات تخصصی خود را جهت تکمیل پرونده آغاز کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: در تحقیقات انجام شده متهمان ۳۸ و ۴۱ ساله سابقه دار بیش از ۱۰۰ فقره سرقت لوازم و محتویات خودرو اعتراف کرده که جهت سیر مراحل قانونی به دادسرای شهرری اعزام شدند.

این مقام انتظامی گفت: با اشاره به رویکرد پلیس و حسب دستور سلسه مراتب، پلیس ری با عزم جدی و راسخ با سارقان و مالخران شدیدا حسب قانون برخورد می کند.