به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، با هدف توسعه عدالت فرهنگی و آموزشی و حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان کم‌برخوردار، پویش «هم‌کنکوری» با تمرکز بر اهدای کتب کمک‌درسی و آموزشی به کتابخانه‌های عمومی، در سراسر استان آذربایجان‌غربی کلید خورد.

روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان‌غربی در خبری اعلام کرد: در این پویش، عموم مردم می‌توانند با اهدای کتاب‌های تستی، کتب آمادگی کنکور، منابع کمک‌درسی و حتی فیلم‌های آموزشی، به ایجاد بستری برابر برای موفقیت نسل جوان کمک کنند.

علاقه‌مندان و شرکت‌کنندگان می‌توانند جهت هماهنگی برای اهدای کتاب یا کسب اطلاعات بیشتر، به کتابخانه‌های عمومی سراسر استان مراجعه کرده و یا با شماره تلفن ۰۴۴۳۳۴۶۸۶۶۲ تماس حاصل کنند.