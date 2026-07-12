مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام از اجرای عملیات خط‌کشی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: در آستانه اربعین حسینی، ۱۰۰۰ کیلومتر از مسیرهای اصلی و منتهی به مرز مهران برای افزایش ایمنی و تسهیل تردد زائران خط‌کشی می‌شود.

ایمن‌سازی مسیر‌های منتهی به مرز مهران در آستانه اربعین

ایمن‌سازی مسیر‌های منتهی به مرز مهران در آستانه اربعین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام گفت: در آستانه اربعین حسینی و با هدف افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای، بهبود هدایت ترافیک و تسهیل تردد زائران، عملیات خط‌کشی محورهای مواصلاتی استان در حال اجراست.

حیدر دشتی‌پور افزود: عملیات خط‌کشی ۱۰۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان ایلام با جدیت در حال انجام است و تاکنون بخش قابل توجهی از مسیرهای منتهی به مرز مهران و دیگر محورهای اصلی و شریانی استان زیر پوشش قرار گرفته‌اند.

وی با تأکید بر نقش مهم خط‌کشی در ارتقای ایمنی راه‌ها اظهار کرد: این عملیات با هدف افزایش ایمنی تردد، بهبود دید رانندگان، هدایت مناسب وسایل نقلیه و کاهش احتمال وقوع تصادفات در مسیرهای پرتردد انجام می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام خاطرنشان کرد: این اداره‌کل همزمان با اجرای دیگر اقدامات ایمن‌سازی و آماده‌سازی محورهای اربعینی، همه توان خود را برای فراهم کردن سفری ایمن، روان و مطلوب برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به کار گرفته است.