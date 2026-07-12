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سرپرست حج و زیارت استان از آغاز ثبتنام در سامانه سماح از ۹ تیر و شروع فروش ارز زیارتی از ۲۰ تیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهدی صداقت گفت: فرآیند ثبتنامهای مربوط به اربعین از تاریخ ۹ تیرماه از طریق سامانه «سماح» آغاز شده و این روند تا روزهای نزدیک به اربعین ادامه خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به تسهیلات ارزی برای زائرین اظهار داشت: فروش ارز اربعین از تاریخ ۲۰ تیرماه آغاز و تا ۱۲ مرداد ماه ادامه مییابد. بر اساس قوانین اعلام شده، هر زائر واجد شرایط بالای ۵ سال میتواند تا سقف ۲۰۰ هزار دینار ارز زیارتی دریافت کند.
صداقت تأکید کرد: زائران میتوانند با ارائه مدارک هویتی معتبر از جمله گذرنامه یا برگه بیمه و خدمات سفر، از این تسهیلات بهرهمند شوند. همچنین امکان دریافت ارز از طریق اپلیکیشن «بله» یا مراجعه حضوری به واحدهای ارزی بانکها فراهم شده است.
وی افزود: سرپرستان خانواده نیز میتوانند با ارائه مدارک هویتی افراد تحت تکفل خود، ارز زیارتی اعضای خانواده را در محل فروش دریافت کنند.
بانکهای ملی، سپه، ملت، شهر، گردشگری و قرض الحسنه مهر ایران آماده ارائه خدمات ارزی به زائران اربعین هستند.