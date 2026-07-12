رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس گفت: ۳۱ تیر ماه آخرین مهلت نام نویسی والدین دانش آموزان برای استفاده از سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید در بندرعباس است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز خلیج فارس، امید کاردانی افزود: سال تحصیلی جدید ۱۷ شرکت در زمینه سرویس مدارس و رفت و آمد دانش آموزان در بندرعباس خدمات رسانی می‌کنند.

وی گفت: هزار و ۱۳۴ خودرو در این شرکت‌ها برای سرویس مدارس دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

امید کاردانی افزود: والدین توجه داشته باشند که ظرفیت هر سرویس مدارس بستگی به کارت خودرو تعیین می‌شود.

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کارشناس اداره انجمن آموزش و پرورش هرمزگان گفت: تاکنون ۲۰۰ خانواده برای استفاده از سرویس مدارس در سامانه سپند نام نویسی کرده‌اند.

حاجبی افزود: از مزایای نام نویسی در سامانه سپند نظارت آموزش و پرورش برای رفت و آمد دانش آموزان و جلوگیری از ضرر و زیان خانواده‌ها است.