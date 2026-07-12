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مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور شاهد و ایثارگران در حمایت از دانشآموزان، فرهنگیان و خانوادههای آسیبدیده از جنگ ۱۲ روزه، از افزایش سهمیه نقل و انتقالات خانوادههای شهدا، اجرای برنامههای گسترده مشاورهای، ساخت هشت مدرسه جایگزین برای دبستان شجره طیبه میناب و اجرای طرحهای جبرانی آموزشی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ زهرا مظفر در نخستین جلسه کارگروه تخصصی ایثارگران وزارت آموزش و پرورش که در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، ضمن تسلیت ایام و گرامیداشت یاد قائد امت، شهدای معلم، دانشآموز و بهویژه شهدای دبستان شجره طیبه میناب، گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در جریان جنگ ۱۲ روزه و پس از آن ارائه کرد.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان حدود ۴۰۰ شهید تقدیم کشور کرده است، گفت: از نخستین روزهای وقوع این حادثه، دیدار با خانوادههای معظم شهدا و رسیدگی به وضعیت مدارس آسیبدیده در دستور کار قرار گرفت و به دستور وزیر آموزش و پرورش، تیمهای ویژهای برای پیگیری مسائل خانوادههای شهدا و ایثارگران تشکیل شد.
مظفر از افزایش سهمیه نقل و انتقالات ویژه خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران با رویکرد حمایت از خانوادههای شهدای جنگ ۱۲ روزه خبر داد و افزود: همچنین اسکان خانوادههای آسیبدیده در مراکز رفاهی وابسته به وزارت آموزش و پرورش تا زمان رفع مشکلات آنان انجام شد.
وی با اشاره به پیامدهای روانی جنگ بر دانشآموزان و خانوادهها اظهار کرد: مراکز مشاوره آموزش و پرورش از طریق سامانه «نماد» و همچنین بهصورت حضوری، خدمات روانشناختی و مشاورهای مستمر را به دانشآموزان و خانوادهها ارائه کردند و کلاسهای آموزشی، تربیتی و برنامههای فرهنگی متنوعی برای کاهش آسیبهای روحی برگزار شد.
وی با بیان اینکه دبستان شجره طیبه میناب بیشترین تعداد شهدای دانشآموز را در یک نقطه متحمل شد، افزود: وزیر آموزش و پرورش شخصاً از منطقه بازدید کرد. برای دانشآموزان بازمانده این مدرسه، امکان ادامه تحصیل در سال تحصیلی آینده بدون آزمون فراهم شد و طرحهای حمایتی آموزشی در قالب طرح حامی در دروس فارسی، ریاضی و علوم برای جبران افت تحصیلی آنان در حال اجراست.
مظفر افزود: برنامههای فرهنگی، هنری، ورزشی و تفریحی نیز برای بازگرداندن آرامش روحی دانشآموزان و خانوادههای آنان بهصورت مستمر برگزار شده و برای هر خانواده، نمایندهای از حوزههای آموزشی، تربیتی و مشاورهای تعیین شده است تا روند حمایتها بهصورت مستمر پیگیری شود.
ساخت ۸ مدرسه جایگزین برای دبستان شجره طیبه میناب
وی از ساخت ۸ مدرسه جایگزین برای دبستان شجره طیبه میناب خبر داد و گفت: ۶ مدرسه با مشارکت خیرین و نهادهای مختلف احداث خواهد شد؛ از جمله یک مدرسه با حمایت آستان مقدس حرم اباعبدالله الحسین (ع) به نمایندگی از آیتالله سیستانی، دو مدرسه با مشارکت آستان قدس رضوی، دو مدرسه با همکاری یک خیر از کشور ترکیه و دو مدرسه نیز توسط سازمان نوسازی مدارس ساخته میشود. همچنین در دو روستایی که بیشترین شهدای دانشآموز را تقدیم کردهاند، مدارس یادبود احداث خواهد شد.
وی همچنین از توزیع رایگان لوازمالتحریر برای دانشآموزان آسیبدیده در آغاز سال تحصیلی آینده و ارائه خدمات درمانی و پزشکی رایگان به خانوادههای شهدا خبر داد.
مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به افزایش جمعیت دانشآموزان شاهد و ایثارگر در کشور گفت: تنها در استان اصفهان بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ دانشآموز به جامعه هدف مدارس شاهد افزوده شدهاند و وزارت آموزش و پرورش برای پاسخگویی به این افزایش، توسعه کلاسها، تأمین نیروی انسانی و افزایش ظرفیت مدارس شاهد را در دستور کار قرار داده است.
استمرار فعالیت آموزشی مدارس در دوران جنگ
وی با تأکید بر استمرار فعالیت آموزشی مدارس در دوران جنگ اظهار کرد: آموزش و پرورش تا ۲۸ اسفندماه بدون تعطیلی به مأموریتهای آموزشی خود ادامه داد و معلمان بهصورت جهادی از طریق آموزشهای مجازی مانع از ایجاد وقفه در روند تحصیل دانشآموزان شدند.
مظفر همچنین از اجرای طرحهای جبرانی آموزشی برای دانشآموزان دوره ابتدایی و متوسطه پس از اعلام نتایج امتحانات خبر داد و گفت: این کلاسها برای تمامی دانشآموزانی که دچار افت تحصیلی شدهاند، اعم از دانشآموزان شاهد و سایر دانشآموزان، با نظارت مستقیم وزارت آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به برنامهریزیهای پروژه مهر سال تحصیلی آینده، از تشکیل کارگروه «توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت» در این طرح خبر داد و گفت: بیش از ۲۰ شاخص در این حوزه به ادارات، مناطق و مدارس ابلاغ شده و رسیدگی به امور خانوادههای شهدا و ترویج فرهنگ ایثار به عنوان یکی از مأموریتهای اصلی آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید دنبال خواهد شد.
مشاور وزیر آموزش و پرورش با ارائه پیشنهادی برای تسریع در ارزیابی عملکرد دستگاهها در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، خواستار استفاده از ظرفیت سامانههای بنیاد شهید و امور ایثارگران یا سازمان اداری و استخدامی کشور برای بارگذاری شاخصها، ثبت گزارشها و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی شد.
مظفر همچنین در حاشیه این نشست در گفتوگو با پانا اظهار کرد: مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹، دوازده سیاست کلی نظام را در این حوزه به دستگاههای اجرایی ابلاغ کردند و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در چارچوب وظایف نظارتی خود، روند اجرای این سیاستها را از طریق دریافت گزارش دستگاهها ارزیابی میکند.
وی افزود: در همین راستا، کارگروه بررسی سیاستهای کلی نظام در حوزه توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کمیسیون اجتماعی، فرهنگی و علمی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده و نمایندگان دستگاههای مختلف، از جمله وزارت آموزش و پرورش، در آن حضور دارند.
وزارت آموزش و پرورش از جمله فعالترین دستگاههای اجرایی در خدمترسانی به جامعه ایثارگری است
مظفر با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش از جمله فعالترین دستگاههای اجرایی در خدمترسانی به جامعه ایثارگری است، گفت: این وزارتخانه به دلیل گستردگی جامعه هدف خود، در بسیاری از حوزهها همپای بنیاد شهید و امور ایثارگران به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران خدمات ارائه میدهد.
وی ادامه داد: دانشآموزان خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران در سراسر کشور تحت پوشش آموزش و پرورش قرار دارند و از خدمات آموزشی، تربیتی، پرورشی و مشاورهای بهرهمند میشوند.
نماینده وزارت آموزش و پرورش در این کارگروه همچنین با اشاره به ظرفیتهای استخدامی این وزارتخانه اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، بخشی از سهمیههای استخدامی به فرزندان شهدا، ایثارگران و همچنین رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه و فرزندان آنان اختصاص دارد و آموزش و پرورش هر ساله تعداد قابل توجهی از این افراد را جذب و استخدام میکند.
مظفر خاطرنشان کرد: وزارت آموزش و پرورش علاوه بر ارائه خدمات به کارکنان ایثارگر، به فرزندان ایثارگران شاغل در سایر دستگاههای اجرایی نیز که به عنوان دانشآموز تحت پوشش این وزارتخانه هستند، خدمات آموزشی، تربیتی و مشاورهای ارائه میدهد.
وی با اشاره به نحوه ارائه خدمات به دانشآموزان شاهد گفت: این دانشآموزان در دو گروه تحت پوشش قرار دارند؛ گروهی در مدارس شاهد تحصیل میکنند و از خدمات ویژه برخوردار هستند و گروهی دیگر در مدارس عادی و در قالب «طرح پراکنده» از حمایتهای آموزشی، تربیتی، پرورشی و مشاورهای وزارت آموزش و پرورش بهرهمند میشوند.