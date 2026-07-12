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فهرستی از محصولات غذایی که فاقد پروانه ساخت بوده و یا با جعل پروانه ساخت تحت عنوان نشان تجاری فربد نگین آبادان تولید و عرضه شدهاند، به منظور اجرای ماده ۴۳ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی، شناسایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز گفت: محصولات غذایی با نشان جعلی فربد نگین آبادان غیر مجاز است و شهروندان از خرید و مصرف آن خودداری کنند.
حسین حیدری کایدان با استناد به اطلاعیه سازمان غذا و داروی کشور گفت: به منظور اجرای ماده ۴۳ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی، فهرستی از محصولات غذایی که فاقد پروانه ساخت بوده و یا با جعل پروانه ساخت تحت عنوان نشان تجاری فربد نگین آبادان تولید و عرضه شدهاند، شناسایی شده است.
وی با تأکید بر لزوم هوشیاری شهروندان هنگام خرید اقلام مصرفی ادامه داد: فهرست این محصولات غیرمجاز انواع ادویهجات: پودر دارچین، فلفل قرمز، سماق، هل ساییده، هل دانه، گلپر، آویشن، فلفل سیاه، زردچوبه، پودر سیر، پودر زنجبیل، ادویه کاری و چوب دارچین. سایر اقلام خوراکی و افزودنیها: بیکینگپودر، جوششیرین، وانیل، خلال پسته، خلال بادام، نشاسته، آرد نخود، آرد برنج، پودر کاکائو و شوید خشک است.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از عموم شهروندان خواست ضمن خودداری از خرید و مصرف این فرآوردهها، در صورت مشاهده اقلام یاد شده در سطح عرضه، مراتب را سریع به معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز اطلاع دهند.