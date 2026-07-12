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در نشست مشترک تجاری فعالان اقتصادی همدان و تایلند، ظرفیتهای اقتصادی، تولیدی و صادراتی استان همدان با هدف توسعه همکاریهای تجاری و ایجاد بازارهای جدید معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان در این نشست با اشاره به ظرفیتهای گسترده اقتصادی این استان گفت: با وجود توانمندیهای فراوان همدان در بخشهای مختلف، تاکنون هیچگونه روابط تجاری میان همدان و تایلند شکل نگرفته است.
رحیم مرتضایی افزود: این در حالی است که شهرهای مختلف ایران سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار صادرات به تایلند دارند، اما سهم همدان از این بازار تاکنون صفر بوده است.
او تصریح کرد: استان همدان با تولید بیش از ۱۹۰ نوع کالا در حوزههایی همچون گیاهان دارویی، محصولات کشاورزی، صنایعدستی، سنگهای قیمتی و دیگر محصولات، ظرفیت بالایی برای حضور در بازارهای بینالمللی دارد و برگزاری این نشست میتواند زمینه معرفی هرچه بیشتر توانمندیهای استان و توسعه صادرات را فراهم کند.
تریرونگ وانآر ری، رایزن اقتصادی تایلند هم با تشریح روابط تجاری دو کشور گفت: عمده کالاهای صادراتی تایلند به ایران شامل میوه، لاستیک، پودر سیبزمینی، موتورسیکلت و باتری است و در مقابل، ایران محصولاتی مانند سبزیجات، ماهی منجمد، خشکبار و تجهیزات پزشکی به تایلند صادر میکند.
او با اشاره به بازدید دو روزه خود از استان همدان افزود: در این سفر، ظرفیتهای ارزشمند همدان در حوزه تولید تجهیزات کشاورزی و صنایع چوب بیش از هر چیز مورد توجه قرار گرفت. همچنین محصولات کشاورزی استان میتوانند بخشی از نیاز بازار تایلند را تأمین کنند.
رایزن اقتصادی تایلند از تجار و بازرگانان همدانی دعوت کرد با حضور در نمایشگاه بینالمللی سالانه تایلند، محصولات و توانمندیهای تولیدی خود را به بازارهای جهانی معرفی کنند.
در ادامه این نشست، تجار و بازرگانان استان همدان هم با معرفی محصولات و توانمندیهای تولیدی خود، ظرفیتهای صادراتی استان را برای گسترش همکاریهای اقتصادی با تایلند تشریح کردند.