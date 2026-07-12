عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی برای دومین دوره متوالی با رأی اعضای کمیته، برای سه سال به ریاست کمیته کتاب‌شناسی انجمن بین‌المللی مطالعات ادبیات ایرلند (International Association for the Study of Irish Literatures – IASIL) انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد: انجمن بین‌المللی مطالعات ادبیات ایرلند (IASIL) که در سال ۱۹۶۹ تأسیس شده است، معتبرترین و باسابقه‌ترین انجمن علمی بین‌المللی در حوزه مطالعات ادبیات، فرهنگ و هنر ایرلند است.

انتخاب مجدد شهریار منصوری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به ریاست این کمیته، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های پژوهشی با مراکز علمی معتبر جهان و افزایش حضور مؤثر پژوهشگران ایرانی در شبکه‌های علمی بین‌المللی باشد.

این انجمن با بهره‌گیری از شبکه‌ای گسترده از استادان، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز علمی جهان، نقش مؤثری در توسعه پژوهش‌های نوین، گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی، حمایت از مطالعات میان‌رشته‌ای و تقویت تعاملات فرهنگی در حوزه مطالعات ایرلند ایفا می‌کند.

برگزاری همایش‌های علمی بین‌المللی، حمایت از طرح‌های پژوهشی، انتشار منابع علمی و ایجاد شبکه‌ای جهانی از پژوهشگران از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های این انجمن است.

کمیته کتاب‌شناسی IASIL یکی از کمیته‌های تخصصی این انجمن به شمار می‌رود که مسئولیت هدایت، توسعه و روزآمدسازی کتاب‌شناسی بین‌المللی مطالعات ادبیات ایرلند را بر عهده دارد. این کمیته با گردآوری، سامان‌دهی و معرفی تازه‌ترین دستاورد‌های پژوهشی، دسترسی پژوهشگران سراسر جهان به منابع علمی این حوزه را تسهیل کرده و در ارتقای کیفیت پژوهش‌های ادبیات ایرلند نقش مهمی ایفا می‌کند.