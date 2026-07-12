تماس مردم استان مرکزی با شماره تلفن‌های ۱۳۹ و ۱۵۰۴ سامانه امداد جنگل و مرتع، نقش موثری در حفظ عرصه‌های ملی دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: مقابله قاطع، مستمر و قانونمند با هرگونه تخریب، تصرف، زمین‌خواری و تغییر کاربری غیرمجاز در عرصه‌های ملی، اولویت راهبردی این یگان در استان است.

سرهنگ عابدین ملکی‌پویا با اشاره به اهمیت صیانت از انفال، افزود: منابع طبیعی، پشتوانه امنیت زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی کشور است و هرگونه دست‌اندازی به این سرمایه‌های ارزشمند، علاوه بر تضییع حقوق عمومی، موجب تخریب اکوسیستم‌ها، فرسایش خاک و افزایش مخاطرات طبیعی می‌شود.

ملکی‌پویا با بیان اینکه تمامی ظرفیت‌های قانونی برای حراست از عرصه‌های ملی به‌کار گرفته شده است، ابراز داشت: یگان حفاظت منابع طبیعی استان مرکزی با اجرای گشت و مراقبت‌های مستمر، پایش شبانه‌روزی عرصه‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، عرصه را بر سودجویان تنگ کرده است.

او گفت: در کنار اقدامات سلبی و برخورد بدون اغماض با متخلفان در حوزه‌های ساخت‌وساز غیرمجاز، قاچاق چوب و تغییر کاربری، استراتژی «پیشگیری» با اولویت آموزش جوامع محلی و ارتقای فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی در دستور کار قرار دارد.

سرهنگ ملکی‌پویا با تأکید بر اینکه موفقیت در حراست از عرصه‌های ملی نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، قضایی، انتظامی، شورا‌های اسلامی، سازمان‌های مردم‌نهاد و آحاد مردم جامعه است، افزود: در سایه تعامل مؤثر با دستگاه قضا، تمامی پرونده‌های تخلف تا حصول نتیجه نهایی و بازگشت اراضی به بیت‌المال با جدیت پیگیری می‌شود.

او از عموم شهروندان، طبیعت‌دوستان و مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف اراضی، زمین‌خواری، قاچاق چوب یا آتش‌سوزی در عرصه‌های ملی، مراتب را از طریق شماره‌های تماس ۱۳۹ و ۱۵۰۴ (سامانه امداد جنگل و مرتع) اطلاع دهند تا اقدامات قانونی در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.