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شرکت گاز شهرستان دماوند از قطع موقت جریان گاز در برخی مناطق شهر آبسرد و روستای اتابک بهدلیل انجام عملیات تعمیرات اضطراری شبکه توزیع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اطلاعیه شرکت گاز شهرستان دماوند، جریان گاز مشترکان ساکن در محدوده خیابان شهید بهشتی تا کوچه ولیعصر، کوچههای گلایول و هومند در شهر آبسرد و همچنین روستای اتابک، روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ بهطور موقت قطع خواهد شد.
این قطعی از ساعت ۹ صبح آغاز میشود و تا ساعت ۱۴ ادامه خواهد داشت.
شرکت گاز شهرستان دماوند ضمن عذرخواهی از شهروندان و مشترکان ساکن در مناطق یادشده، از آنان خواست با رعایت نکات ایمنی و بستن شیرهای وسایل گازسوز، همکاری لازم را با عوامل اجرایی داشته باشند.
این شرکت همچنین از صبر و شکیبایی مشترکان تا پایان عملیات تعمیرات شبکه توزیع گاز و برقراری مجدد جریان گاز قدردانی کرد.