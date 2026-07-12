به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اطلاعیه شرکت گاز شهرستان دماوند، جریان گاز مشترکان ساکن در محدوده خیابان شهید بهشتی تا کوچه ولیعصر، کوچه‌های گلایول و هومند در شهر آبسرد و همچنین روستای اتابک، روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ به‌طور موقت قطع خواهد شد.

این قطعی از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۴ ادامه خواهد داشت.

شرکت گاز شهرستان دماوند ضمن عذرخواهی از شهروندان و مشترکان ساکن در مناطق یادشده، از آنان خواست با رعایت نکات ایمنی و بستن شیر‌های وسایل گازسوز، همکاری لازم را با عوامل اجرایی داشته باشند.

این شرکت همچنین از صبر و شکیبایی مشترکان تا پایان عملیات تعمیرات شبکه توزیع گاز و برقراری مجدد جریان گاز قدردانی کرد.