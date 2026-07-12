پخش زنده
امروز: -
با برگزاری سومین نشست کمیسیون ماده ۱۲ در سال ۱۴۰۵، پرونده ۸ شرکت حملونقل کالا و مسافر که به دلیل تخلفات منجر به حوادث جرحی و فوتی در کانون توجه قرار داشتند، تحت بررسی دقیق قضایی و نظارتی قرار گرفت تا با متخلفان این حوزه برخوردهای قانونی قاطع صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در سومین نشست سالانه کمیسیون ماده ۱۲، پرونده ۸ شرکت حملونقل کالا و مسافر که عملکرد آنها در حوادث جادهای منجر به آسیب یا فوت هموطنان شده بود، بازخوانی شد؛ اقدامی که هدف از آن، بازدارندگی در برابر تخلفات حادثهساز و ارتقای استاندارد ایمنی در ناوگان عمومی کشور است.
پس از بررسی گزارشهای تخلفات صورت گرفته توسط اعضای این کمیسیون، تصمیمات لازم بر اساس ماده ۱۲ آئیننامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اتخاذ شد.
مدیرکل و اعضای دفتر حقوقی و نماینده دفتر ایمنی و پایش هوشمند حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای، نماینده پلیس راه فراجا، نمایندگان کانون انجمن صنفی شرکتهای حملونقل کالا و مسافر، نماینده انجمن تعاونی شرکتهای حملونقل مسافربری و نمایندگان شرکتهای متخلف در این نشست حضور داشتند.