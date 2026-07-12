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رئیس ستاد دیه استان تهران از آزادی سه زندانی جرایم غیرعمد با مشارکت دانشآموزان و خانوادههای یک مدرسه در منطقه ۶ تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس کشانی رئیس ستاد دیه استان تهران با اشاره به برگزاری پویشهای خیرخواهانه در یکی از مدارس منطقه ۶ تهران، گفت: مدرسه مدرسه غیرانتفاعی انرژی مثبت در دو مرحله با همراهی دانشآموزان و خانوادههای آنان موفق شد زمینه آزادی سه زندانی جرایم غیرعمد را فراهم کند. در نخستین مرحله که همزمان با روز مادر برگزار شد، با جمعآوری حدود ۱۰۰ میلیون تومان، دو زن زندانی جرایم غیرعمد آزاد شدند و امسال نیز در قالب پویش «عطش» و با مشارکت ۴۵ خانواده، ۴۰ میلیون تومان جمعآوری شد که صرف آزادی یک زندانی ۵۸ ساله شد.
وی افزود: این زندانی به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی ناشی از تأمین هزینه درمان همسرش راهی زندان شده بود و با کمک خیران و مشارکت دانشآموزان به آغوش خانواده بازگشت.
رئیس ستاد دیه استان تهران با قدردانی از مسئولان، معلمان، دانشآموزان و خانوادههای این مدرسه گفت: ورود نسل نوجوان به فعالیتهای خیرخواهانه، علاوه بر کمک به آزادی زندانیان، موجب تقویت روحیه همدلی، مسئولیتپذیری اجتماعی و آشنایی آنان با مشکلات اقشار آسیبپذیر جامعه میشود.
محمد صفری معاونت فرهنگی این دبیرستان افزود: با توجه به عدم دسترسی به دانشآموزان و اینکه فضا مجازی بود، در دهه محرم که مدرسه تعطیل بود، پویش عطش را راهاندازی کردیم. حدود ۴۵ خانواده با دانشآموزان کمک کردند این موضوع اجرایی شود.
وی گفت: در همین زمینه ۴۰ میلیون جمعآوری و صرف آزادی زندانیان نیازمند شد.