به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، در نهمین جلسه قرارگاه اقتصادی و کنترل بازار حضرت معصومه (س) با تأکید بر ارتقای تعهد مدیران و تشدید نظارت بر بازار، گفت: با توجه به حجم بالای شکایت‌های مردمی، طرح ساماندهی و برخورد با نانوایی‌های فاقد مجوز آغاز شده و این واحد‌ها با همکاری دستگاه‌های مرتبط شناسایی و در مهلت تعیین‌شده تعیین تکلیف خواهند شد.

روح‌الله ابراهیمی، همچنین بر جلوگیری از صدور بی‌رویه مجوز برای افراد فاقد صلاحیت تأکید کرد و خواستار نظارت دقیق‌تر بر تأمین، نگهداری و عرضه کالا‌های اساسی شد.

در این نشست، دستگاه‌های مسئول نیز گزارشی از اقدامات نظارتی و وضعیت بازار ارائه کردند و بر اجرای دقیق مصوبات برای ایجاد آرامش در بازار و بهبود معیشت مردم تأکید شد.