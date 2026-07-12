مدیر منابع آب شهرستان کرج با هشدار نسبت به کاهش مستمر ذخایر آب زیرزمینی استان البرز گفت: برداشت‌های بی‌رویه طی سال‌های گذشته موجب شده سالانه حدود ۷۰ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی استان کاهش یابد؛ روندی که فرونشست زمین و تهدید زیرساخت‌ها را به دنبال داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز ، محمد جهانشاهی در گفت‌و‌گو با برنامه رادیویی «البرز من سلام» با اشاره به وضعیت منابع آب زیرزمینی استان اظهار کرد: در نتیجه برداشت‌های بی‌رویه طی حدود ۱۵ سال گذشته، سالانه نزدیک به ۷۰ میلیون مترمکعب از ذخایر آب زیرزمینی استان البرز کاهش یافته است.

وی به مجری رادیو البرز افزود: میزان برداشت از سفره‌های زیرزمینی بیش از میزان تغذیه آنها بوده و همین موضوع موجب افت سالانه حدود یک و نیم متر سطح آب‌های زیرزمینی در استان شده است.

مدیر منابع آب شهرستان کرج با بیان اینکه ادامه این روند پیامد‌های جدی به همراه دارد، گفت: افت سطح آب‌های زیرزمینی و پدیده فرونشست زمین، زیرساخت‌های عمرانی و تأسیسات را با مخاطرات جدی مواجه کرده و در صورت تداوم برداشت‌های بی‌رویه، مشکلات ساختاری بیشتری ایجاد خواهد شد.

جهانشاهی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت منابع آبی تصریح کرد: به منظور کاهش فشار بر منابع آب، محدودیت‌هایی برای برداشت از آب‌های سطحی، به‌ویژه رودخانه کرج، اعمال شده و برداشت‌ها به‌صورت مستمر تحت کنترل و نظارت قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه اولویت اصلی بهره‌برداری از سد کرج، تأمین آب شرب است، افزود: در پایان سال آبی گذشته تنها حدود ۶ درصد از حجم مخزن سد کرج پر بود که نشان‌دهنده شرایط دشوار منابع آبی استان است.

مدیر منابع آب شهرستان کرج به مجری برنامه امروز البرز خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت منابع، امکان اختصاص حق‌آبه مضاعف برای باغ‌ها وجود ندارد و هرچند سهمیه مشخصی برای باغات اطراف در نظر گرفته شده است، اما سیاست اصلی مدیریت منابع آب، تأمین پایدار آب شرب شهروندان است.

جهانشاهی در پایان گفت‌وگوی رادیو البرز گفت: با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، برنامه‌های مختلفی برای مدیریت مصرف و کاهش آثار کم‌آبی در استان در حال اجراست تا از تشدید بحران منابع آب جلوگیری شود.