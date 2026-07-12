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ثبتنام متقاضیان اعزام به حج تمتع سال ۱۴۰۶ از ساعت ۱۰ صبح امروز آغاز شد و سامانه «حج من» برای انجام مراحل ثبتنام و معاینات پزشکی فعال شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ثبتنام متقاضیان اعزام به حج تمتع سال ۱۴۰۶ از ساعت ۱۰ صبح امروز آغاز شد.
بر اساس اعلام مسئولان، سامانه «حج من» از ساعت ۱۰ صبح برای متقاضیان دارای اولویت سال ۱۴۰۵ فعال شده است تا فرآیند ثبتنام و انجام معاینات پزشکی با دقت و نظم بیشتری انجام شود.
همچنین اعلام شده است سایر متقاضیان نیز مطابق جدول زمانبندی و اولویتهای تعیینشده، به تدریج وارد فرآیند ثبتنام خواهند شد.