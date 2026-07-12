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عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه نیروگاههای کوچک با ظرفیتهای متنوع سبب کاهش فشار بر مصرف سوختهای فسیلی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما رمضانعلی سنگدوینی بر ضرورت ایجاد و توسعه نیروگاههای کوچکمقیاس تأکید و بیان کرد: توسعه نیروگاههای کوچک با ظرفیتهای متنوع نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای تابآوری شبکه برق و کاهش فشار بر مصرف سوختهای فسیلی است.
وی با بیان اینکه مجلس در برنامه هفتم توسعه احکام بسیار صریحی را برای گذار بهسمت انرژیهای پاک و بهینهسازی مصرف انرژی تصویب کرده است، افزود: در کشور نیروگاههایی داریم که تنها با تکیه بر سوخت گاز فعالیت میکنند، تبدیل این نیروگاهها به سیکل ترکیبی، فوریترین گام برای افزایش بازدهی و جلوگیری از اتلاف سوخت است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی و کوچکمقیاس به دلیل سرعت بالا در اجرا و تمرکززدایی از تولید برق در کانون توجه مجلس قرار دارد. اگر زیرساختهای لازم برای اتصال این نیروگاههای خودتأمین به شبکه فراهم شود، بخش قابل توجهی از ناترازی انرژی مرتفع خواهد شد.
سنگدوینی تأکید کرد: با فناوریهای تازه و راهبرد صحیح صنعتی که در قانون برنامه هفتم ترسیم شده است میتوانیم نهتنها ناترازی کنونی را مدیریت کنیم، بلکه کشور را بهسمت یک الگوی مصرف پایدار و دوستدار محیط زیست سوق دهیم.