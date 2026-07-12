به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ آیت الله صفایی بوشهری در مراسم بزرگداشت قائد شهید امت که با حضورمردم و مسئولان استان در مصلای نمازجمعه بوشهر برگزار شد با اشاره به پیشینه مبارزاتی مردم استان و با مرور نقش علمای مبارز و چهره‌هایی، چون شهید رئیسعلی دلواری تأکید کرد: اگر مقاومت مردم این خطه نبود، تاریخ این سرزمین به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.

وی روحیه مردم استان را برخاسته از ایمان، غیرت و وفاداری به ایران اسلامی دانست و گفت: راه عزت و پیشرفت این کشور، از مقاومت و عقب‌نشینی نکردن در برابر فشار دشمنان می‌گذرد.

آیت الله صفایی بوشهری همچنین با اشاره به ایستادگی نیرو‌های مدافع کشور بیان کرد: اقتدار امروز ایران، نتیجه روحیه مقاومت و ایثار مردمی است که در سخت‌ترین میدان‌ها پای آرمان‌های خود مانده‌اند.