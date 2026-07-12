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نمایشنامه «از ما گذر نتوان کرد» نوشته و کارگردانی محمد حاج محمدی سه شنبه ۲۳ تیر ساعت ۱۷ برای اولین بار در ایرانیخوانی تماشاخانه سنگلج نمایشنامهخوانی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در خلاصه داستان «از ما گذر نتوان کرد» آمده است که لحظه شهادت حضرت عباس از زبان چهار عنصر طبیعت؛ آب و آتش، باد و خاک، روایت میشود.
کسری ریاحیوفا، ستایش رستمانی، غزاله حسینی و اشکان تیموری خوانش نقش های این نمایشنامه را برعهده دارند.
این نمایشنامهخوانی با موسیقی زنده همراه میشود. علی طایفی نوازنده ساز کمانچه، مهدی اسد نوازنده ساز کوبهای و آرش صفرعلی به عنوان خواننده این گروه را همراهی میکنند. دستیاری کارگردان را نیز مهرداد سوری بر عهده دارد.
دومین دور ایرانی خوانی سنگلج با موضوع نمایشنامه های آئینی و عاشورایی در کافه تئاتر و سالن انتظار تماشاخانه سنگلج برگزار میشود.
این برنامه بلیت فروشی ندارد و ورود برای تمامی علاقهمندان آزاد و رایگان است.