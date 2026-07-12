به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نی‌ریز گفت : در عملیاتی با دستور قضایی و همکاری یگان حفاظت منابع طبیعی و نیروی انتظامی، هفت و نیم هکتار از اراضی ملی در پلاک بالاشهر مشکان، رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شد.

مهدی وطن دوست افزود : در جریان این عملیات که با حضور رئیس دادگاه عمومی بخش مشکان اجرا شد، تمامی مستحدثات غیرقانونی شامل درختان غرس‌شده و دو باب استخر احداث‌شده در این اراضی، قلع و قمع و تخریب شد.

او با اشاره به استمرار این برخوردها، بیان کرد: حفاظت از انفال جزو اولویت‌های اصلی این دستگاه است و با همکاری دستگاه قضایی و انتظامی، هرگونه تصرف، تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی ملی، با قاطعیت و بدون اغماض پیگیری می شود.