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مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش، از اجرای برنامه جامع بهسازی، نگهداشت پیشگیرانه و ارتقای زیرساختهای فاضلاب کیش در سهماهه اول امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علی عدلی، گفت: با هدف افزایش پایداری شبکه، ارتقای بهرهوری تأسیسات و تضمین تداوم خدماترسانی در بخش جمعآوری، انتقال و تصفیه فاضلاب برنامه جامع بهسازی اجرا شد.
او با بیان اینکه پایداری خدمات شهری با توسعه زیرساختها محقق نمیشود و نیازمند نگهداشت مستمر و هدفمند تأسیسات موجود است، افزود: شرکت عمران، آب و خدمات کیش اجرای برنامههای منظم نگهداشت، به روز رسانی و بهسازی را بهعنوان یک سرمایهگذاری برای حفظ کیفیت خدمات و افزایش عمر مفید تجهیزات دنبال میکند.
عدلی، افزود: در سهماهه اول امسال، بخش عمدهای از عملیات بهسازی و نوسازی دو ایستگاه اصلی پمپاژ فاضلاب، اصلاحات فنی و بهینهسازی هفت ایستگاه اصلی و بهسازی و نوسازی تاسیسات و تجهیزات صد کیلومتر خط تحت فشار اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش، گفت: اقدامات انجام شده موجب کارکرد تجهیزات در نقطه بهینه خود، کاهش خطرپذیری و هزینه ها، مدیریت انرژی، افزایش قابلیت اطمینان شبکه و آمادگی بیشتر تأسیسات برای پاسخگویی پایدار به نیازهای کیش شده است.
علی عدلی، گفت: در تصفیهخانه شمال نیز مجموعهای از اقدامات تخصصی از قبیل بهسازی و نوسازی اساسی راکتورهای شماره یک و دو، هر یک با ظرفیت دوهزار و پانصد متر مکعب، لایروبی مخازن پساب تولیدی به حجم پنج هزار متر مکعب، لایروبی راکتورهای شماره سه و چهار با ظرفیت مجموع پنج هزار مترمکعب، انجام شده و اجرای آن، با ارتقای کیفیت بهرهبرداری، پایداری فرآیند تصفیه و آمادگی تأسیسات برای بهرهبرداری مستمر را تقویت کرده است.
او افزود: همزمان با ساماندهی سامانه ها، انبارها و ساختمانهای تصفیه خانه شمال، تعداد قابل توجهی از تجهیزات برقی و مکانیکی باتوجه به اهمیت ویژه آنها از لحاظ فنی و اقتصادی تعمیر و برای استفاده مجدد آماده سازی شد.
عدلی با تأکید بر اینکه مدیریت هوشمند زیرساختها بر پیشگیری استوار است، خاطرنشان کرد: اجرای این حجم از عملیات تخصصی در ابتدای سال، نشاندهنده رویکرد برنامهمحور شرکت در صیانت از سرمایههای زیرساختی کیش است و علاوه بر افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای بلندمدت نگهداشت، تابآوری شبکه فاضلاب کیش را در برابر افزایش بار بهرهبرداری نیز تقویت میکند.
او تصریح کرد: شرکت عمران، آب و خدمات کیش با تداوم برنامههای بهسازی و نگهداشت پیشگیرانه، توسعه پایدار زیرساختهای شهری را با هدف ارائه خدمات مطمئن، پایدار و باکیفیت به ساکنان و گردشگران دنبال خواهد کرد.