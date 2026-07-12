پخش زنده
امروز: -
پنجره نخست نقل و انتقالات فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ لیگ برتر بسکتبال، از ۲۵ تیرماه آغاز و تا ۳۱ مردادماه ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام سازمان لیگ بسکتبال پنجره نخست نقل و انتقالات فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ لیگ برتر، از ۲۵ تیرماه آغاز و تا ۳۱ مردادماه ادامه خواهد داشت و با این حساب باید در انتظار شروع هیجان در زیر سبد باشیم.
با توجه به شرایط اعلام شده باشگاههای حاضر در مسابقات در صورت نداشتن هرگونه بدهی و تعهد مالی معوقه نسبت به بازیکنان و اعضای کادر فنی، میتوانند در چارچوب مقررات و ضوابط سازمان لیگ، نسبت به جذب بازیکن و تکمیل فهرست خود اقدام کنند، موضوعی که با توجه به تعطیلی لیگ قبل به دلیل شرایط به وجود آمده از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
همچنین بازیکنانی که دارای مطالبات مالی معوق از باشگاههای خود هستند، تا ۲۰ شهریورماه فرصت دارند شکایت خود را به منظور رسیدگی و پیگیری، از طریق مراجع ذیصلاح فدراسیون بسکتبال ثبت کنند. ثبت قراردادها و انجام کلیه امور مربوط به نقل و انتقالات نیز صرفاً در بازه زمانی تعیینشده و مطابق با آییننامه و مقررات سازمان لیگ بسکتبال انجام خواهد شد.