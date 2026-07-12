پخش زنده
امروز: -
مدافع تیم ملی فوتبال ایران، پس از پایان همکاری با فولاد خوزستان، با امضای قراردادی یکساله به باشگاه لوسیل قطر پیوست.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی نعمتی، مدافع ملیپوش فوتبال ایران، مقصد نهایی خود را برای فصل آینده انتخاب کرد و با عقد قراردادی یکساله به عضویت باشگاه لوسیل قطر درآمد تا نخستین تجربه لژیونری خود را آغاز کند.
این مدافع ۳۱ ساله که پس از دو فصل حضور در فولاد و نمایشهای قابل قبول در ترکیب تیم ملی ایران طی جام جهانی ۲۰۲۶ مورد توجه چند باشگاه داخلی قرار گرفته بود، در نهایت تصمیم گرفت فوتبالش را خارج از ایران ادامه دهد.
در هفتههای اخیر از پرسپولیس، استقلال و سپاهان به عنوان مشتریان جدی نعمتی نام برده میشد، اما هیچیک از این مذاکرات به توافق نهایی نرسید و مدافع سابق فولاد پیشنهاد لوسیل را پذیرفت.
لوسیل که بهتازگی جواز حضور در لیگ ستارگان قطر را به دست آورده، برای تقویت ترکیب خود در فصل جدید به سراغ جذب بازیکنان باتجربه رفته و نعمتی یکی از خریدهای مهم این تیم به شمار میرود.
با این انتقال، علی نعمتی به جمع لژیونرهای فوتبال ایران اضافه شد و فصل آینده در لیگ ستارگان قطر به میدان خواهد رفت.